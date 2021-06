"Penoso, lamentable y vergonzante": Rafael Cavada crítica decisión de expulsar a inmigrantes

El periodista y conductor de las noticias matutinas de CNN y CHV, Rafael Cavada, se refirió a la expulsión de inmigrantes de nacionalidad venezolana, en donde 56 personas debieron abandonar el país por causas administrativas y judiciales asociadas al trafico de drogas y inmigrantes.

Sobre esto el comunicador señaló: ""Esta costumbre de sacarlos con overall blanco, lo cual uno entiende que hay medidas que tienen que ver con la prevención del contagio de Covid, pero llevarlos esposados con overall se ve muy parecido a lo que ocurría en Guantánamo, como si fueran terrorista o algo similar", señaló el periodista.

Asimismo agregó: "No se trata de amparar una falta como entrar a Chile por un paso no habilitado, pero nuestro país, que durante muchos muchos años debió ver chilenos viviendo en el extranjero por circunstancias que vivía nuestro país. Digámoslo de esta manera: muchos chilenos tuvieron que huir para buscar refugio y ayuda en otros países porque eran perseguidos o no tenían los medios para sobrevivieron, eso ocurrió durante la dictadora de Pinochet. Recibieron, fueron acogidos y se les dio ayuda en otros países".

"Es pero penoso, lamentable y vergonzante ver ahora a nuestro país, estando en la situación opuesta, recibiendo gente de Venezuela, por ejemplo, donde hay un régimen dictatorial, que no respeta los derechos de las personas, donde la situación económica es horrorosa (...) se comporta de la manera absolutamente contraria, opuesta a lo que se comportaron con los chilenos en el extranjero",

#CavadaCHVCNN | Rafa Cavada (@rafa_cavada) por nuevo proceso de expulsión de migrantes: "Llevarlos esposados, con un overol, desgraciadamente se ve muy parecido a lo que ocurría, por ejemplo, en Guantánamo".https://t.co/JkS0RTKgPL https://t.co/00vtTiRSpO pic.twitter.com/6tYEDIyntj — CHV Noticias (@CHVNoticias) June 6, 2021

Asimismo señaló que: "Sobre la expulsión de personas involucradas en tráficos de drogas no hay nada que decir, yo creo que asiste y no voy a nombrar la ley si no que la justicia. Es justo que una persona que este cometiendo ese delito sea expulsado, yo creo que lo es"

"Pero, cuando hablamos de faltas administrativas y a eso le sumamos que hay niños de por medio, me parece que es harto cuestionable. Primero, por que si existe una manera de comprobar que el padre si es el padre biológico de la criatura, se llama examen de ADN y existe en el mundo desde hace mucho tiempo":

"Segundo, eso podría determinarlo una corte, la necesidad de realizar un examen de ADN si la corte pudiera ver el caso, pero no se ve por que estas detenciones fueron anoche y la expulsión fue hoy día en la mañana, lo cual parece dar razón a lo que dice el servicio migrante y la defensoría de la niñez que esto se realiza los fin de semana cuando las cortes no pueden pronunciarse al respecto. No se si es ilegal pero es cuestionable absolutamente".

"Y tercero, si vamos a enviar a los padres a sus países de origen y dejar a los niños en el semana significa que nos volvimos todos locos. Llevamos años escuchando la frase "no mas Sename" restructuración al Sename, para que el Sename sea un lugar de rehabilitación y no un lugar de abuso y lo que estamos haciendo echar a los papas para dejar a los hijos en el sename, por favor": concluyó señalando.