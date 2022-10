ROSALINA se llama la más reciente comedia romántica impulsada por Disney a través de 20th Century Studios, un proyecto que llega para darle un gracioso y escandaloso giro al clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, al revisar la trágica historia desde una perspectiva completamente diferente.

Ahora, los sucesos están contados desde la óptica de Rosalina (Kaitlyn Dever), la prima de Julieta, quien además resulta ser el más reciente interés amoroso de Romeo.

Con el corazón roto cuando Romeo (Kyle Allen) conoce a Julieta (Isabella Merced) y comienza a ir tras ella, Rosalina planea frustrar el famoso romance para recuperar a su chico, desatando una serie de inconvenientes.

La historia cuenta con el guión de Scott Neustadter y Michael H. Weber (500 days of Summer), inspirado por la novela When You Were Mine, de Rebecca Serle.

Karen Maine (Yes, God, Yes) es la directora de esta apuesta que también cuenta en su elenco a Sean Teale (Skins), con Minnie Driver (Speechless) y Bradley Whitford (El cuento de la criada).

ROSALINA | ¿Cómo se creó la película?

Kaitlyn Dever tiene credenciales de sobra para ahora comandar esta película, tras ganarse solo elogios por su participación en películas como Booksmart y series como Inconcebible (Netflix) y Dopesick (Star+).

En una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol , la actriz explicó que una de las claves para sacar adelante el proyecto fue la libertad que le entrega el reducido papel que juega Rosalina en la historia original de Shakespeare.

Kaitlyn recuerda que "se la menciona en Romeo y Julieta. Pero ella tiene un papel muy, muy, muy pequeño en la historia. Entonces, gracias a eso, fue una perspectiva realmente emocionante de trabajar, porque puedes hacer cualquier cosa y todo lo que quieras".

"El personaje que creé con Karen fue algo que sentimos que podíamos abordar de tantas maneras. Y siento que diariamente, me estaba divirtiendo mucho con el papel. Simplemente la apreciaba y la admiraba... Ya sabes, su determinación, su valentía y su empuje. Pero simplemente jugando con la comedia".

"La escritura es tan brillante que fue muy fácil lograrlo. Pero fue muy fácil divertirse al máximo y ser un poco escandalosa a veces, sarcástica y cómicao con todo este elenco. Fue muy, muy divertido", aseguró la actriz.

En tanto, la directora Karen Maine reveló el origen de todo, el cómo se gestó la posibilidad de adaptar la obra no sólo de Shakespeare, sino que también la de Rebecca Serle, y sobre todo cómo llegó a incorporarse al proyecto.

Mine contó que "el guión me lo enviaron y me dijeron que Kaitlyn estaba asignada para interpretar el rol protagónico. Inmediatamente dije: 'amo a Kaitlyn y su trabajo. Muero por trabajar con ella. Ella es alucinante. Entonces, léelo'".

El guión de Weber y Neustadter ayudó mucho a que la directora se convenciera, porque para ella "es simplemente gracioso".

"Y la idea de ambientarlo en el período clásico del Renacimiento con este lenguaje moderno, las sensibilidades y temas modernos simplemente crearía esta perfecta yuxtaposición de lo antiguo y lo nuevo que realmente hace funcionar la comedia y la deja brillar. Así que ese era realmente el objetivo. Y espero que lo hayamos logrado", complementó

Junto con eso, la directora no quiso partir sin resaltar que "la música fue realmente genial, porque usamos elementos modernos como sintetizadores, pero también muchos instrumentos antiguos de la época, como laúdes, flautas, clavicémbalos y todo eso. Entonces, todo está mezclado allí también".

"Es realmente caminar esa línea entre lo viejo y lo nuevo", remató.

ROSALINA debuta este viernes 14 de junio en el catálogo de Star+.