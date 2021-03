Dulce María confirma distanciamiento con los integrantes de RBD tras negarse a participar en el reencuentro

La cantante y actriz Dulce María, quien se hizo conocida en toda Latinoamérica por ser parte de la banda RBD y por interpretar a Roberta Pardo en la serie de Televisa "Rebelde", señaló que está distanciada con los integrantes de la banda que se reunió recientemente. Esto debido a la respuesta que tuvieron al saber que ella no sería parte del concierto virtual.

Anahí Puente, Maite Perroni, Cristopher Von Uckermann y Christian Chávez, se reunieron en diciembre del 2020 por primera vez desde la separación de la banda el 2010, rompiendo récords de visitas. Sin embargo, dos de sus integrantes decidieron no estar en evento. Alfonso Herrera y Dulce María estuvieron ausentes.

En el programa "De Primera Mano", la cantante contó el momento en el que le dijo a sus compañeros que no participaría del ansiado reencuentro, enviándoles un extenso audio detallando sus razones, sin embargo ninguno le respondió.

“La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar y les mandé mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo en un momento tan importante para mí que era mi embarazo, entonces de ahí la verdad es que no he podido hablar con esta cercanía”, indicó.