Anahí revela que contrajo COVID-19 en la reunión de RBD: "El único día que salí me contagié”.

La cantante de RBD anunció que se contagió de coronavirus durante el concierto virtual de RBD: Ser o Parecer, evento que se transmitió vía streaming el 26 de diciembre, y que sumó a más de 1.5 millones de usuarios.

En la reunión después de 10 años de una de las bandas musicales más exitosas participaron Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Anahí. Dulce María y Poncho Herrera se ausentaron por motivos personales.

A comienzo de este año, Manuel Velasco, senador mexicano y esposo de la cantante, reveló que dio positivo a COVID-19.

Anahí compartió en su Instagram su actual estado de salud: “La pesadilla pasó. Efectivamente me contagie en el concierto. En el tributo a RBD. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié”.

Para el reencuentro de la agrupación solicitó que se realizaran pruebas de COVID-19 y además siguieron los protocolos sanitarios correspondiéndote. Sin embargo, la cantante igualmente resultó contagiada.

“Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos" . Luego agregó "Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, detalló. Anahí fue asintomática.