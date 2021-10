La actriz y cantante Dulce María entregó su opinión acerca del remake de Netflix de la exitosa teleserie "Rebelde" la cual protagonizó durante sus tres temporadas.

La intérprete de Roberta Pardo a través de un live de Instagram reveló qué le parece que se estrene una nueva versión del icónico show. La actriz participó en la serie mexicana Rebelde junto a Christopher Uckerman, Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christian Chávez. En la teleserie también se creó el grupo RBD, que se convirtió en un éxito de ventas y realizaron tour por todos los continentes.

Sobre qué le parece la nueva versión que llegará de la mano de Netflix el próximo año señaló: "Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces… Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, o sea Rebelde la canto hasta dormida, pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros".

"Finalmente Rebelde era un remake de Erreway, que fue la primera serie de Rebelde, entonces creo que siempre es válido y es bueno y van para otra generación", agregó.

La también cantante se refirió a la opinión de los fans quienes no están muy de acuerdo con una nueva versión. "Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente y pues bueno me dio como nostalgia y les deseo lo mejor", expresó la artistas.

Rebelde se estrenó el año 2004 y logró emitir 435 capítulos. Por otra parte el grupo RBD lanzó 6 álbumes de estudio y vendió más de 15 millones de discos en todo el mundo.