El legendario actor español Antonio Banderas se acaba de pronunciar sobre quién le gustaría que se convirtiera en su sucesor para continuar el legado del popular personaje conocido como El Zorro, y sería nada menos que un actor que goza de gran popularidad en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Banderas protagonizó dos películas del héroe enmascarado. La primera, conocida como The Mask of Zorro, se estrenó en 1998, dirigida por Martin Campbell, contando también con Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones, gozando de una auspiciosa taquilla, llegando a recaudar 250 millones de dólares sobre un presupuesto de 95 millones.

En tanto, para 2005 llegaría su secuela, The Legend of Zorro, pero en esta oportunidad al héroe no le fue muy bien en la taquilla, alcanzando apenas 142 millones de dólares sobre un presupuesto de 65 millones, además de haber cosechado odiosas críticas.

¿Quien quiere Antonio Banderas que sea el próximo Zorro?

Pero Antonio Banderas se mantiene optimista con la idea de que exista una nueva película sobre el héroe creado por el escritor Johnston McCulley en 1919.

Consultado por una posible sucesión, Banderas dijo al sitio ComicBook que "sí, consideraría la posibilidad (...) Si me llamaran para hacer del Zorro haría lo que Anthony Hopkins hizo conmigo, que es pasar el testigo".

Fue entonces que se lanzó con la sugerencia de tener a Tom Holland como un posible heredero del manto cultivado por el personaje.

"Ya rodé Uncharted con él y tiene mucha energía, es muy divertido... y también tiene mucha chispa. ¿Así que... por qué no?", afirmó el español.

Actualmente, se graba en Canarias una serie de El Zorro impulsada por Prime Video, producción que será protagonizada por Miguel Bernardeau (Élite, 1899).

Si no has visto The Mask of Zorro, la entretenida película con Antonio Banderas se puede revisar en la plataforma de streaming HBO Max.