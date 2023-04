Queen es una de las bandas más icónicas del rock-pop del siglo 20. Con canciones que mezclan una multitud de sonidos instrumentales, convirtiéndolas en una única pieza, lograron ser una legendaria agrupación de los años 70,80 y 90. Tras el fallecimiento de su destacado intérprete, Freddy Mercury, la banda no creó nuevos proyectos musicales, sin embargo, uno de sus integrantes dio a conocer el incentivo de volver a explorar y producir sencillos.

¿Queen realizará un nuevo álbum?

Los dichos del guitarrista Brian May a la radio estadounidense, no dejaron indiferente a nadie, puesto que, el intérprete indicó que ya han comenzado a explorar algunos sonidos con el grupo, pero que aún no han revelado nada. “Tendría que ser algo tan especial que sintiéramos que querríamos lanzarlo al público”, declaró.

Por ese mismo lado, el propio Adam añadió: “Es mucha presión si lo piensas. Si van a sacar algo que es nuevo, tiene que estar a un cierto nivel. Tiene que ser lo correcto. Y yo siempre he dicho: ‘¿Es apropiado para mí hacer material nuevo?’ Siento que me asusta”.

Desde 2004, el icónico grupo ha recorrido el mundo como Queen +, primero con el cantante británico Paul Rodgers y después, en el año 2011, comenzaron con el cantautor estadounidense Adam Lambert como vocalista.

Pero ahora, la banda británica, ha estado considerando la posibilidad de crear nuevo material como Queen con Adam, de 41 años, como cantante principal.

Los rockeros han publicado catorce álbumes desde su álbum homónimo de 1973. Su último trabajo, Innuendo, tuvo su debut en febrero de 1991, nueve meses antes de que Freddie muriera de una bronconeumonía provocada por el VIH.