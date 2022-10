Queen acaba de lanza una canción inédita con la participación de Freddie Mercury en las voces, cumpliendo lo que venía anunciando desde hace unos días.

La banda británica comenzó a llamar la atención de los fanáticos con gigantografías que comenzaron a aparecer en distintas partes del mundo.

En los materiales gráficos, aparecía el rostro del emblemático vocalista, sumado a un código QR.

Los afiches aparecieron -obviamente- primero en Londres, para después figurar en otras latitudes como Canadá, México, Japón y más.

Queen | ¿Cuál es el nuevo tema con Freddie Mercury?

Fue el mismo grupo el que compartió capturas de los anuncios, añadiendo su propia promoción a través de redes sociales con un llamado a sus fanáticos.

"¡Fanáticos de Queen! ¿Has visto las noticias? Mantén los ojos bien abiertos y comparte tus fotos de dónde has visto nuestras marquesinas usando #FaceItAlone", indicaron.

Face it Alone estaba anunciada desde hace un rato. El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor dieron a conocer su próximo lanzamiento durante el primer semestre. El trabajo viene de las sesiones del álbum de 1989, The Miracle.

"Encontramos una pequeña joya de Freddie, de la que nos habíamos olvidado", comentó Taylor a BBC en ese momento. "Y es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento".

"Estaba escondido a plena vista. La revisamos muchas veces y pensamos: 'Oh, no, realmente no podemos rescatarlo'. Pero, de hecho, volvimos a repasarla y fue maravilloso. El equipo de ingeniería dijo: 'Está bien, podemos hacer esto y esto'. Es como unir partes... Pero es hermoso, es conmovedor", concluyó.

Han pasado 8 años desde el último material inédito de Queen con Freddie Mercury salió hace ocho años, cuando May y Taylor sumaron el dúo de Michael Jackson, There Must Be More to Life Than This, en la compilación Queen Forever, que fue editada en 2014.

Mientras que en 2019, la banda lanzó una versión del sencillo en solitario de Mercury de 1986 «Time» bajo el título Time Waits for No One.