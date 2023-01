Ant-Man and The Wasp: Quantumania se estrena el 16 de febrero en Chile y latinoamérica, marcando el inicio de la Fase 5 del UCM, conoce que otras películas de Marvel Studios se estrenan este año.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania inicia la Fase 5: Qué películas del UCM llegan el 2023

Se viene el esperado estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la cinta de Marvel Studios que vendrá a continuar con la Saga del Multiverso y que abrirá oficialmente la Fase 5 del UCM luego de que la Fase 4 se cerrará con Black Panther: Wakanda Forever.

Es en esta nueva cinta que veremos la presentación oficial del nuevo villano, Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors y que tuvo su primera aparición en la primera temporada de Loki.

Estás películas se unen al UCM este 2023

Con el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania, serán solo dos películas las que se estrenen este año y que se unirán al UCM, que son las siguientes:

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La tercera y última entrega de los Guardianes llegará a los cines el 5 de mayo, James Gunn le dará el final y despedirá a los queridos personajes con una cinta que esperamos y creemos que será una fiesta bastante agridulce.

The Marvels

The Marvels juntará a la Capitana Marvel, Ms Marvel y Mónica Rambeau en una misión, está es la secuela de la historia de Carol Danvers aunque según lo que se dió a conocer en la sinopsis oficial de la película estos tres personajes deberán aprender a trabajar en conjunto para poder salvar el universo.

La película llegará a los cines el próximo 28 de julio de 2023.

TV Spots en el SuperBowl 2023

Distintos rumores en redes sociales mencionan que es posible que durante el medio tiempo del Super Bowl 2023 podremos ver el teaser o tráiler de The Marvels, Tv Spot para Guardians of the Galaxy Vol.3 y un nuevo Tv spot para Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Es importante señalar que hasta el momento esto solo se mantienen como rumores y no está nada confirmado.