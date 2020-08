¿Qué pasó con Natalia Valdebenito? La explosiva polémica que detonó un comentario en Twitter

Natalia Valdebenito volvió a involucrarse en una polémica en Twitter, que la llevó a transformarse en blanco de duros comentarios en su contra, tras burlarse del aspecto físico de un usuario que la criticó.

De las miles de respuestas diarias y comentarios críticos que cada día recibe la comediante en su cuenta en Twitter, decidió responderle al usuario @MauMarileoC, quien se identifica como un "persona en situación de discapacidad" y "Libertario".

Marileo repondió un comentario en el que Valdebenito dijo: "No a la violencia fascista. No al racismo en contra de nuestros pueblos originarios", a propósito de los episodios críticos que se han vivido en la Araucanía en los últimos días.

Natalia Valdebenito en uno de sus shows agotados en el Teatro Nescafé de las Artes, en marzo pasado.

El individuo entonces escribió: "No es racismo ni facismo! Fueron sólo vecinos que defendieron su ciudad de los terroristas, deja de defender a gente que se esconde detrás del glorioso pueblo mapuche real para hacer terrorismo!".

Evidentemente sobrepasada por los tuits en su contra y sin ver la bio en el perfil de Marileo, Valdebenito le respondió con un "con esta cara no podríamos esperar más eh. Bloqueado".

Fue entonces que se desató una tormenta de críticas en contra de Valdebenito, quienes la cuestionaron por discriminar a una persona con capacidades diferentes.

El tuit que desató la ira de Twitter en contra de Natalia Valdebenito.

El nivel de críticas fue tal que elevó el nombre de la artista hasta los temas más comentados de Twitter y a que ella también se diera cuenta del error que había comentido.

Por eso decidió borrar el criticado tuit, aunque al mismo tiempo dejó claro que "No caché que la persona tiene discapacidad. No leí su bio. Me equivoqué".

Además se encargó de recalcar que sufre amenazas todos los días y es hostigada constantemente por gente que piensa diferente a ella. Por otro lado, recalcó que quienes tanto la cuestionaron por su mensaje a Marileo, estaban comentiendo el mismo error al atacarla por sus características físicas u otro tipo de insultos.

Aquí llegan a juzgarme los mismo que gritan “el que no salta es mapuche”. Sigan. Así sabemos a quien bloquear. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Me amenazan todos los días. Me insultan. Por mi cuerpo. Por mi vida. Por mi trabajo. Por mis opiniones. Yo me equivoqué y lo reconocí, es lo mínimo y nada de difícil.

Pueden decirme lo que quieran. Pueden seguir haciéndolo. Yo sigo donde mismo y muy feliz del camino recorrido. — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Que heavy que se vengan a desahogar aquí ..! — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Yo la cagué y no hay matices en ello, pero ustedes defendiendo su punto solo caen en el mismo error.

Doy cara. Aquí estoy. Aunque probablemente a este ritmo me bajen la cuenta. Lo importante es que yo me retiro. No se puede con tanto a veces.

Saludos. ✌�� — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 2, 2020

Incluso figuras de la política nacional salieron a fustigar el tuit de Valdebenito. Entre ellos estuvo el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien incluso llamó a Canal 13 a sacar de su programación el reestreno del especial que Valdebenito hizo para Netflix.

También apareció la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, para resaltarle a Marileo que "eres un valiente. Somos muchos los que no toleraremos nunca que intenten silenciar o amedrentar a quien piensa diferente".

Lo que la ex secretaria no se dio cuenta es que ella misma había sido el objetivo de mensajes previos del tuitero que ahora era el centro de la polémica.

El tuit que Juan Antonio Coloma le dedicó a Natalia Valdebenito.

El tuit que Marcela Cubillos le dedicó a Mau Marileo, tras el enfrentamiento Natalia Valdebenito.

El tuit que Mau Marileo le dedicó a Marcela Cubillos, mucho antes de enfrentarse con Natalia Valdebenito.

Pero así como hubo quienes la cuestionaron, otros la apoyaron evidenciando el comportamiento hostil de Marileo en Twitter, donde no sólo había atacado a Valdebenito en ocasiones anteriores, sino que a un largo listado de figuras televisivas y políticas, aunque con menos revuelo que en esta ocasión.

Éstas fueron algunas de las publicaciones:

Ay si pobre víctima, tener discapacidad no le quita lo w... y le encanta insultar a él no más pic.twitter.com/Nfs5glRyJt — Danita �� (@DanitaValds) August 3, 2020

"Fuerza Natalia" #NataliaValdebenito MauMarileoC doble estándar él puede humillar, tirarle mierda a las mujeres y hasta comentarios misóginos sobre ellas. Pero ahora todo los aman,no por el echo de ser discapacitado se tiene que aplaudir todo! Ojo @mcubillossigall @Cami_FloresO pic.twitter.com/VLVQMJb6At — Elenita (@Elenita23C) August 3, 2020

Fuerza Natalia pic.twitter.com/A7DcuQSlKs — Si apruebo Chile (@apruebo_si) August 3, 2020

Mientras las críticas contra Natalia Valdebenito continuaban la mañana de este lunes 3 de agosto, la comediante reveló que sus datos personales habían sido filtrados en internet.

En una página de Facebook de un grupo de ultra derecha aparecieron teléfonos, direcciones e incluso información de cercanos a la actriz, lo que además desembocó en una serie de amenazas directas a traves de Whatsapp y llamados telefónicos.

Natalia Valdebenito informa que sus datos fueron filtrados y que recibió amenazas directas en su teléfono móvil.

Durante la mañana del lunes, Valdebenito también utilizó su propia ventana en medios para hacer un mea culpa y entregar su versión de los hechos, tal como se lo resaltó a Publimetro en otro tuit.

Tras dar las disculpas correspondientes sobre el tuit que detonó toda la polémica, en su programa "Café con Nata" dijo: "tengo juicios y prejuicios en contra de la gente que es de derecha y ligada al fascismo, eso lo tengo que asumir como parte de dar la cara".

"Me preocupa, lo digo honestamente y aquí es donde se pone complicada la huea, me preocupa mi familia, me preocupa mi pareja, mis amigas, la radio, porque yo no me había afectado hasta que vi a todas las personas afectadas a mi alrededor", continuó.

Valdebenit extendió más palabras para explicar que el nivel de acoso que recibe no es particular sólo por esta situación, sino que es constante y luego recalcó que "me equivoqué y yo lo asumo. (Pero) no hice nada más que tratar de feo a una persona, no le corté el pelo en la pantalla, no le quité el sueldo, no le puse una pistola en la cara, no le grité en su cara nada más que algo que tenía que ver con su físico, y que ese fue mi error. Tampoco me confundo y tampoco creo haber hecho algo más".

"Desde ese lugar estoy tranquila con lo que hice, más allá de asumir que es un error, y estoy tranquila porque lo que estoy viendo no tiene nada que ver conmigo e incluso me atrevería a decir que tampoco tiene que ver con el caballero al cual ofendí", puntualizó.

Después de que ayer se dieran el lujo de barrer el suelo con mi cara, aquí voy de nuevo. Lista para un #cafeconnata. Siempre de frente y con el mismo amor por quienes están conmigo. Gracias a muchxs. Lxs espero en @subelaradio. ✌���� pic.twitter.com/MQ9IdcWxws — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 3, 2020

Para la tarde de este lunes, Natalia Valdebenito nuevamente volvió a los TT de Twitter, esta vez con el apoyo de sus partidarios, quienes impulzaron sus mensajes bajo la consigna de "Fuerza Natalia".

Aunque también hubo detractores que se sumaron a la campaña volviendo a repudiar la publicación de la intérprete.

En tanto, @MauMarileoC puso su cuenta en Twitter en modo privado, por lo que cualquiera que no lo siga ya no puede ver sus tuits.