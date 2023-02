Tras el estreno de la comedia romántica de Netflix Your Place or Mine, en diversas alfombras rojas han fotografiado a los actores principales, Ashton Kutcher y Reese Witherspoon, las cuales se muestran un poco forzados o incomodos con los flashes de las cámaras. Tan así, que las fotografías han sido material de memes, y la esposa del actor, la conocida interprete Mila Kunis, se pronunció al respecto.

¿Qué dijo Mila Kunis sobre las fotografías a Ashton Kutcher y Reese Witherspoon?

Durante una conversación con Variety, Ashton Kutcher comentó que su esposa envió un correo a ambos actores diciendo lo siguiente: "Chicos, tienen que... actuar como si se gustaran'".

Además, durante una entrevista reciente en Today (a través de Entertainment Weekly ), Witherspoon reveló más detalles sobre el mensaje.

“Incluso nos envió un correo electrónico anoche”, dijo Witherspoon sobre Kunis. “Ella dice: 'Ustedes se ven tan incómodos en la alfombra roja juntos'”.

Witherspoon indicó que toda la situación ha sido muy divertida y agregó: “Es divertido porque cuando conoces tanto a una novia, fue divertido conocer a su pareja porque la he amado durante tanto tiempo. [Ashton] es muy profesional. Es el tipo más divertido. Quiero decir, un tonto. Nos divertimos mucho."

Por otro lado, Ashton, comentó sobre lo fácil que se pueden hacer rumores por pequeños gestos amistosos entre compañeros de actuación. “Aquí está la cosa: si pongo mi brazo alrededor de ella, y soy amable con ella, estaría teniendo una aventura con ella. Como, el rumor sería que estoy teniendo una aventura con ella”, dijo Kutcher. “Si me paro junto a ella y me meto las manos en los bolsillos para que no haya posibilidad de que ese sea el rumor, entonces el rumor es que no nos gustamos”.

Finalmente, el actor comenta lo agradable que fue la producción cinematográfica que se encuentra disponible en Netflix.

“Honestamente, creo que me divertí más filmando esta película que nunca”, dijo Kutcher a Variety en el estreno de la película en Los Ángeles. “Fue realmente una elección. No necesitaba hacerlo. No tuve que hacerlo. No era como un bloque de construcción de carrera. Fue como, 'Quiero hacer esto'”.