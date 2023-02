Belén Mora no logró conquistar al Monstruo. La humorista dio a conocer una rutina que no cautivó al público asistente, formando una atmosfera más bien tibia y sin futuro. Horas antes de su debut en la Quinta Vergara, la comediante se vio envuelta en una polémica que se masificó de forma inmediata en los medios, poniendo en apuros a la humorista. Tras lo sucedido, la actriz y ex integrante de Morandé con Compañía conversó con la rueda de prensa luego de bajarse del escenario. Revisa qué dijo a en el siguiente título.

¿Cuáles fueron los dichos de Belén Mora tras su criticada rutina en Viña?

Belén Mora, más conocida como La Belenaza, conversó con los periodistas y se refirió a las pifias del público que se ecucharon en la parte final de su show.

Primero fue consultada sobre si consideró que fue un error seguir en el escenario después de la primera gaviota. "Decidí quedarme, decidí escuchar al público, al final uno trabaja para el público, la opinión del público es la que vale y el público se estaba expresando", declaró.

Y agregó: "No fue la manera ideal en que a mí me hubiese gustado que se expresaran pero se expresaron y aunque no lo crean, aunque la mayoría me hubiera estado pifiando habían muchos que me pedían que siguiera y por ellos seguí".

Por otra parte, reflexionó sobre lo sucedido y señaló que a "a mí mañana y pasado mañana me van a juzgar por esta rutina".

Respecto a elaboración de su rutina, Mora señaló que "yo la estaba preparando desde marzo de 2019, entonces no la preparé para este público en específico. Uno se prepara para el público en general, no para un público en específico".

Por último, a la artista se le consultó por si ha tenido tiempo de reflexionar sobre lo sucedido, la comediante precisó: "Las reflexiones de mi equipo y personales respecto a lo que pasó hoy día las haré en su momento, ahora estoy disfrutando esto, yo lo pasé la raja, increíble, me voy con eso en el corazón, ¿podría haber sido mejor?, por supuesto que sí, siempre puede ser mejor, mañana es otro día, la vida sigue y no pasa nada", concluyó.