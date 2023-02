La comediante Belén Mora se ha visto implicada en ciertos dichos polémicos previo a su presentación en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, la artista ha indicado que no ha sido ella quién escribió esas frases. Revisa a continuación de qué se trata la polémica.

Los tweets de Belén Mora que han causado controversia previo a su debut en el Festival de Viña

Durante la conferencia de prensa, la humorista declaró de forma tajante que no fue ella quien escribió los tweets. “Quienes me siguen en redes sociales podrán comprobar que mi manera de elaborar y de escribir es generalmente opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’. De la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos. No escribí eso”, aseguró.

De este mismo modo, Belén Mora dijo: “Si me hubiesen pagado 70 millones, estoy en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por como son, críticas. Twitter es simplemente un millón de personas. No es la vida, las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta, el resto que hable lo que quiera “.

Estas publicaciones, habrían sido popularizadas por el Andrés Caniulef. Fue durante el matinal de Mega que el comunicador mostró y habló sobre los tweets donde Belén Mora señala al certamen viñamarino como “la cultura fascista en acción” y un “coliseo romano pero lleno de fachos rencorosos “.

“Si hay algo que me fastidia es el Festival de Viña porque es como la cultura fascista en acción, parece coliseo romano, pero lleno de fachos rencorosos”, dice en una publicación del 16 de febrero del 2020.

Mientras que en otro post, señala las famosas pifias del “monstruo”: “Mírenlos como pifian, como si fueran dueños del show, si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo”, habría escrito el 24 del mismo mes y año.

Bueno, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, si es que fue como indica el periodista de farándula, Andrés Caniulef.

¿Cuándo se presenta Belén Mora en el Festival de Viña del Mar 2023?

Nada más ni menos que hoy, en la tercera noche del certamen junto a Alejandro Fernández y Los Jaivas.