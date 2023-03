El Hormiguero es uno de los programas de televisión más famosos de España al cuál asisten las celebridades más importantes y seguidas del mundo, durante el programa Pablo Motos es el encargado de entrevistar a los invitados. En el último capítulo la invitada fue la cantante y actriz Aitana que hace pocos meses había visitado el set de televisión junto a su ex pareja Miguel Bernardeu con quién fue a promocionar la serie de Disney Plus llamada “La última”.

En esta ocasión la entrevista se centró en el estreno de su nuevo single “Los Ángeles” que forma parte de su nuevo álbum “Alpha”. Además Pablo Motos no dudó en preguntarle sobre Sebastián Yatra con quién mantiene una relación.

¿Qué dijo Aitana sobre Sebastián Yatra en El Hormiguero?

Durante la entrevista se vió a una Aitana bastante nerviosa, amable, dulce y tímida. Mientras Pablo Motos puso unos segundos el nuevo videoclip “Los ángeles” de la cantante dónde se ve a Aitana disfrutar una noche de fiesta con amigos la joven actriz comentó “el videoclip es como una noche loca”. “Sí, yo tengo al final 23 años y he pasado muchas noches locas con amigos”. En el mismo contexto de las salidas con amigos de inmediato Motos espero unas preguntas para preguntarle por su actual novio “es diferente salir de noche ¿no?, porque si salís Yatra y tú es como si salieran una ambulancia y un coche de bomberos”. La cámara no captó el instante la pregunta y la cara de Aitana, pero se vio perfectamente como la artista se llevaba las manos a la cara, sonreía nerviosa para responder “yo no iba a sacar eso”.

Era imprescindible que le preguntaran sobre su nueva relación ya que es una pareja de moda y todos los fanáticos quieren saber detalles de cómo se dieron las cosas entre Yatra y Aitana.