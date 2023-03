“The Eras Tour” de Taylor Swift comenzó el 17 de marzo en la ciudad de Glendale de Arizona en Estados Unidos, actualmente la gira cuenta con un total de 51 fechas para su tramo por el país norteamericano la que termina el 9 de agosto.

Sin anunciar fechas internacionales los rumores sobre el debut de la cantante en Chile los rumores sobre su próxima visita al país se acrecientan con el paso de los meses.

¿Vendrá a Chile?

Los rumores de la posible parada en Chile de Taylor Swift no han sido pocos y es que a principios de año distintos medios internacionales de Argentina y Brasil informaban sobre que la cantante de “You Belong With Me” tendría un concierto en el país a finales de año en el mes de octubre.

Prontamente los rumores fueron desechados, pero ahora vuelven con mayor fuerza y es que un video ronda por redes sociales en dónde el periodista Aldo Schiappacasse en el programa de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports de hace un tiempo leyó en pantallainformación de Radio Cooperativa sobre los próximos conciertos que se realizarán en el Estadio Monumental.

“Blanco y Negro llegó a un acuerdo con la productora DG Medios para albergar, al menos, diez, recitales masivos en el recinto de Macul este año”, leyó en pantalla.

“Entre los que están anunciados: Ed Sheeran, Taylor Swift, Madonna, Paul McCartney y The Weeknd”, agregó.

Asimismo la cuenta chilena de instagram @ChileFestivalesOficial informó que el anunció de las fechas sudamericanas para el concierto de Swift se darían en las próximas dos semanas y se incluirían fechas para Brasil, Argentina y Chile.

Esta misma información es entregada por medios norteamericanos quiénes también aseguran que la información se revelará durante las próximas dos semanas.

Por el momento el “The Eras Tour” para Chile se mantiene en rumores y continuarán como rumores hasta que alguna productora chilena y la misma página oficial de Taylor Swift revele información oficial sobre las fechas internacionales del concierto.