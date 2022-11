Como era de esperarse Black Panther: Wakanda Forever llega con múltiples sorpresas bajo el brazo, pero lo que se tenía guardado era realmente inesperado. La aparición de un personaje en particular definitivamente agradará a los fanáticos, pero ¿Qué cameos tiene la nueva película de Marvel?

En la trama, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de Nakia (Lupita Nyong'o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.