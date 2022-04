Princesa Alba y el crecimiento exponencial de su carrera: "He ido madurando junto con la gente que me va escuchando"

"Me estaba acordando de que RedGol fue el primer medio que replicó el video cuando salió, fue el primer medio que subió una columna del video de Mi Only One, que era mi primer video en el Monumental. ¿En qué momento pasamos de esa nota a esto?", comenta de entrada y entre risas Princesa Alba, cuando la interrumpimos en medio de su rutina diaria.

En plena calle, la cantante se dio un tiempo para conversar con RedGol y analizar el positivo e inspirador momento que está enfrentando en su carrera, tras quedarse con el cariño del público a través de un Copihue de Oro, seguir acumulando tanto canciones como presentaciones en vivo y alcanzar ese hito absoluto que fue su estremecedor y alabado paso por Lollapalooza Chile 2022, cuando el festival volvió a cobrar vida este año.

Pero ella siempre humilde: "Siento que aún me falta para consolidar mi carrera, porque quiero estar mucho tiempo en la música. Quiero hacer muchos más discos. Pero ya me siento en un lugar súper cómoda, ya con mi primer disco afuera. Que ya vio la luz y que le fue súper bien".

"Muy contenta en general por todo eso, ha sido harto trabajo. Ha costado, pero me motiva mucho trabajar día a día", recalcó.

Princesa Alba: Madurar junto a su público

Trinidad Riveros comenzó a cultivar su carrera en 2017, para convertirse en la Princesa Alba que es hoy, figura reconocida en la música chilena, con miles de seguidores en redes sociales no solamente en Chile sino que también en otras latitudes y además ahora incluso es rostro de una multitienda.

Per su evolución no sólo re remite a su imagen, su música ha crecido con ella, tanto en términos melódicos como en temáticas y letras. "Yo he ido madurando junto con la gente que me va escuchando", asegura la intérprete.

"Ese proceso ha estado a merced de toda la gente y ha sido super bonito que me acompañen. La música es un espacio súper amable para desarrollarse, siempre y cuando uno sea honesto con sus composiciones. Pero yo lo paso muy bien componiendo y siento que todos los diferentes matices que he tenido en mi carrera son parte de mi maduración y de este crecimiento y es bacán compartirlo", recalcó.

Princesa Alba debuta en Arena Monticello

"Lo de Monticello va a ser un show increíble", promete Trini de entrada, sobre el espectáculo que ofrecerá este sábado 30 de abril, evento en el que también participarán Polimá Westcoast y Youngcister.

Puro talento joven se reunirá sobre el escenario para esta instancia que es especial para Princesa Alba en particular, ya que "no he tocado antes en el Monticello, he ido a ver shows. El espacio es muy bonito, es muy grande, muy amplio".

"La técnica, las luces, las pantallas... Va a ser un show del calibre que yo quiero hacer. Mi puesta en escena es súper grande. Tengo seis bailarines, mi guitarrista, mi baterista".

"Voy a mostrar lo que vengo haciendo desde Lollapalooza. Pero con más extensión, agregándole canciones que no había podido tocar. Harto perreo, harta música, harto pasarla bien. Harta fuerza femenina, así que ¡lo vamos a pasar súper!", puntualizó.

Princesa Alba también se refirió al especial momento que vivió en Lollapalooza, la responsabilidad de ser un referente del feminismo, el "tras bambalinas" de la pérdida del carnet en el Ritual Fest, su próxima gira a México y España, e incluso el actual pasar de Colo Colo. Todo en la entrevista que puedes ver de manera íntegra a continuación.