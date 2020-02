Premios BAFTA: "1917" fue la gran ganadora y pavimenta definitivamente su camino a los Oscar

Era una de las últimas premiaciones que faltaba por anunciar a sus ganadores de cara a la entrega de los Oscar y ahora ya se conocen a sus ganadores. "1917" se convirtió en la gran favorita de los premios BAFTA, entregados por la Academia de Cine Británica.

La película de Sam Mendes se quedó con siete categorías: Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Mientras se confirmaron otros reinados de la temporada de premiaciones, como el Joaquin Phoenix en la categoría de Mejor Actor y Reneé Zellweger en Mejor Actriz, además de Laura Dern y Brad Pitt en los apartados de actuaciones secundarias.

Lo mismo sucedió en Mejor Banda Sonora, cuyo galardón nuevamente recayó en Hildur Guđnadóttir por las composiciones que creó para "Joker".

Este es el listado completo de ganadores de los premiso BAFTA:

Mejor película

'1917' de Sam Mendes

'El irlandés' de Martin Scorsese

'Joker' de Todd Phillips

'Érase una vez... en Hollywood' de Quentin Tarantino

'Parásitos' de Bong Joon-ho

Mejor película británica

'1917' de Sam Mendes

'Bait' de Mark Jenkin

'For Sama' de Waad al-Kateab y Edward Watts

'Rocketman' de Dexter Fletcher

'Sorry we missed you' de Ken Loach

'Los dos papas' de Fernando Meirelles

Mejor debut británico

'Bait' de Mark Jenkin

'For Sama' de Waad al-Kateab y Edward Watts

'Maiden' de Alex Holmes

'Only you' de Harry Wootliff

'Retablo' de Álvaro Delgado-Aparicio

Mejor película de habla no inglesa

'Parásitos' de Bong Joon-ho

'The Farewell' de Lulu Wang

'For Sama' de Waad al-Kateab y Edward Watts

'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar

'Retrato de una mujer en llamas' de Céline Sciamma

Mejor documental

'For Sama' de Waad al-Kateab y Edward Watts

'American factory' de Steven Bognar y Julia Reichert

'Apollo 11' de Todd Douglas Miller

'Diego Maradona' de Asif Kapadia

'The Great Hack' de Amer y Jehane Noujaim

Mejor película de animación

'Klaus'

'Frozen II'

'La oveja Shaun. La película: Granguedon'

'Toy Story 4'

Mejor dirección

Sam Mendes por '1917'

Martin Scorsese por 'El irlandés'

Todd Phillips por 'Joker'

Quentin Tarantino por 'Érase una vez... en Hollywood'

Bong Joon-ho por 'Parásitos'

Mejor guion original

'Parásitos'

'Súper empollonas'

'Puñales por la espalda'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor guion adaptado

'Jojo Rabbit'

'El irlandés'

'Joker'

'Mujercitas'

'Los dos papas'

Mejor actriz protagonista

Renée Zellweger por 'Judy'

Jessie Buckley por 'Wild Rose'

Scarlett Johansson por 'Historia de un matrimonio'

Saoirse Ronan por 'Mujercitas'

Charlize Theron por 'El escándalo (Bombshell)'

Mejor actor protagonista

Joaquin Phoenix por 'Joker'

Leonardo DiCaprio por 'Érase una vez... en Hollywood'

Adam Driver por 'Historia de un matrimonio'

Taron Egerton por 'Rocketman'

Jonathan Pryce por 'Los dos papas'

Mejor actriz de reparto

Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

Scarlett Johansson por 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh por 'Mujercitas'

Margot Robbie por 'El escándalo (Bombshell)'

Margot Robbie por 'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor actor de reparto

Brad Pitt por 'Érase una vez... en Hollywood'

Tom Hanks por 'Un amigo extraordinario'

Anthony Hopkins por 'Los dos papas'

Al Pacino por 'El irlandés'

Joe Pesci por 'El irlandés'

Mejor banda sonora

Hildur Guđnadóttir por 'Joker'

Thomas Newman por 1917'

Michael Giacchino por 'Jojo Rabbit'

Alexandre Desplat por 'Mujercitas'

John Williams por 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor casting

'Joker'

'Historia de un matrimonio'

'Érase una vez en Hollywood'

'The personal history of David Copperfield'

'Los dos papas'

Mejor Cinematografía

Roger Deakins por '1917'

Rodrigo Prieto por 'El irlandés'

Lawrence Sher por 'Joker'

Phedon Papamichael por 'Le Mans '66'

Jarin Blaschke por 'El faro'

Mejor montaje

'Ford v. Ferrari'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor diseño de producción

'1917'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Joker'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor vestuario

'Mujercitas'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Judy'

'Érase una vez... en Hollywood'

Mejor maquillaje y peluquería

'El escándalo (Bombshell)'

'1917'

'Joker'

'Judy'

'Rocketman'

Mejor sonido

'1917'

'Joker'

'Le Mans '66'

'Rocketman'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejores efectos visuales

'1917'

'Vengadores: Endgame'

'El irlandés'

'El rey león'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Mejor cortometraje británico de animación

'Grandad was a romantic'

'In her boots'

'The magic boat'

Mejor cortometraje británico

'Learning to skateboard in a warzones (if you're a girl)'

'Azaar'

'Goldfish'

'Kamali'

'The Trap'

Premio a la estrella emergente

Michael Ward

Awkwafina

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr

Jack Lowden