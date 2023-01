La rutina de Nathalie Nicloux no fue lo único que incomodó a los telespectadores que seguían la primera jornada del Festival de Olmué 2023, porque antes de todos los espectáculos de la velada, hubo una instancia que provocó mucha inquietud entre televidentes: el beso entre los animadores del evento.

Así, quienes se habían conectado a la transmisión del certamen decidieron volcarse a las redes sociales para cuestionar la "tradición".

El beso entre animadores: ¿Pasó de moda la tradición de los festivales?

Entre la apertura con el Bafona y el espectáculo de Mon Laferte y Mujeres del Viento Colorido, Ivette Vergara y Eduardo fuentes cayeron presas de la solicitud del público que estaba presente en El Patagual: "El beso! El beso! El beso!", se escuchaba en el recinto.

Los animadores escucharon al público e iniciaron un ritual semi accidentado de coqueteo, para concretar la solicitud del respetable. Jugueteos más, movimientos de cabezas menos; la pareja de conductores finalmente concretó el esperado ósculo, que se llevó los aplausos de la concurrencia presencial.

Las reacciones fueron inmediatas. La incomodidad reinó entre los que miraban el evento. Los cuestionamientos se dieron principalmente porque todo el mundo sabe que Vergara y Fuentes no son pareja, que cada uno tiene su respectiva relación amorosa y familiar desde hace años, y que se ven obligados a cumplir con una petición que prácticamente se hace por inercia al verlos juntos comandando el espectáculo.

Las críticas fueron transversales y llovieron en redes sociales. "Pasado de moda", "ordinariez", "de mal gusto", "vergonzoso", de todo tipo de conceptos le lanzaron al momento.

El ex panelista de Me Late, Manu González, fue uno de los que se quejó: "Sigo sin entender cuál es la gracia que dos personas que trabajan juntas, pero no tienen ningún tipo de vínculo, se vean obligadas de una u otra manera, a tener que besarse en público".

Esto, "teniendo familias, pareja e hijos, me sigue pareciendo fuera de lugar", añadió.