Nataly Chilet reprocha a Mauricio Israel después de que llamó a no normalizar la diversidad sexual y a que se cuenten "hombricidios"

Después de que lo que ocurrió con Savia Pollak hace unas semanas, ahora fue Nataly Chilet la que al aire llamó al orden a Mauricio Israel y le tapó la boca, después de que el comentarista deportivo llamó a no normalizar la diversidad sexual y que se cuenten "hombricidios".

El escenario nuevamente fue Sígueme y te Sigo, donde Israel ni se arrugó para asegurar que "yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los géneros, estoy de acuerdo con que existe diversidad de identidad sexual, pero de ahí a que lo normalicemos, me parece que estamos dando un paso que va mucho más allá".

"Hay que aceptar, hay que querer, hay que abrazar, todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero no se puede normalizar. Hoy está de moda todo lo que no es heterosexual. Está de moda el no binario, el gay, están de moda las lesbianas", insistió Israel en el programa de TV+.

El comunicador también cuestionó la identificación de los femicidios, sosteniendo que "hasta el día de hoy se cuentan, van 53, van 54, ¿y los ‘hombricidios’ quién los cuenta?".

"Es que 'ni uno más' tampoco. Es tan válido como cuando una mujer mata a un hombre como cuando un hombre mata a una mujer", postuló.

¿Por qué Nataly Chilet reaccionó ante Mauricio Israel?

Horrorizada ante las declaraciones de su compañero de panel, la periodista Nataly Chilet decidió zanjar de una sola vez el tema, tapándole la boca y reprochando lo que acaba de escuchar.

"Lamentablemente por personas que dicen que no lo normalicemos, hay muchos niños que hoy día se quitan la vida por no ser aceptados en la sociedad", resaltó la ex rostro de Instrusos.

Y remató: "existe diversidad sexual, hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla".