Un momento televisivo de aquellos se vivió en medio del nuevo programa de TV+ Sígueme y Te Sigo, cuando Savka Pollak sacó las garras y desató ira contra Mauricio Israel, con quien arrasó en vivo y en directo.

La reconocida figura televisiva fue invitada para hablar sobre la millonaria deuda por pensión de alimentos que mantiene su ex pareja, sobre la que previamente estimó que asciende a más de 100 millones de pesos.

"El no pago de pensión alimenticia es un acto de violencia. Digamos las cosas como son, no es buen padre porque lo saca a pasear el domingo, le compra un chocolate o participa de las actividades escolares", recalcó Pollak.

Israel entonces tomó la posta y le espetó de vuelta: "no es una buena madre quien no deja ver a los hijos al padre. Porque siempre hablan del papá".

El ambiente se volvió color de hormiga cuando Pollak decidió arremeter de vuelta muy molesta: "un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho del tema".

¿Qué le dijo Savka Pollak a Mauricio Israel?

"¿Ese es el problema conmigo?", le cuestionó Mauricio a Savka. "Ella conoce una parte de la historia, nunca se ha dado el trabajo de preguntar la segunda parte de la historia".

Pollak reaccionó: "no puedo estar con este señor al lado... representa a los hombres que se mandan a cambiar cuando tienen un problema y dejan a la mamá con toda la carga".

"Me violenta 'ene' tener un hombre hablando así al lado", recalcó.

No contenta con eso, Pollak sin pensarlo dos veces desató su artillería pesada: "Se me hace difícil, atroz. Para ser honesta, se me hace complicado, porque tú representas todo lo que para mí es súper agresivo: el irse del país y dejar a tu hija chica. Yo vi a tu hija y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación".

"Tú tienes que asumir que esa ha sido tu jugada y no lo defiendas más, porque es indefendible (...) Es el peor escenario que uno puede tener: El que cree que no ha hecho nada, pero ha hecho mucho daño", continuó en su furia.

Israel intentó defenderse reprendiendo a su contraparte bajo el argumento de que "conoce solo una parte de la historia".

Pollak no aguantó más insultos y se dispuso a abandonar el set, pero no sin antes manifestar: "Gracias por la invitación, pero no puedo estar con este señor al lado. Me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto. No que se manden a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga".

Mientras el resto de los panelistas intentaban mantener a la animadora en el set, Israel se descartó solo: "¿Sabes qué?, prefiero yo salir del espacio, que se quede ella", y se fue.