Under the Banner of Heaven, la nueva serie de Andrew Garfield, está muy cerca de llegar a la pantalla con los primeros capítulos de la producción de FX en donde el actor de Spider-Man: No Way Home y Tick, Tick... ¡Boom! interpreta a un devoto detective mormón que cuestiona sus creencias mientras investiga horribles asesinatos.

En la producción Garfield es Jeb Pyre, un policía de Utah y un fiel feligrés de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que está profundamente comprometido con su fe y su familia. Todo cambia cuando investiga un doble homicidio, lo que genera que comience a cuestionar todo lo que creía saber cuando investiga al asesino. "La evidencia apunta a cosas y creencias de las que solo he oído rumores", señala Pyre en el misterioso tráiler.

La serie está basada en el best seller del mismo nombre de Jon Krakauer sobre crímenes reales. En la producción también participa Daisy Edgar-Jones quien da vida a Brenda, una fiel mormona que se convierte en víctima de un brutal asesinato.

El resto del elenco lo integran Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat y Christopher Heyerdahl.

¿Cuándo se estrena Under the Banner of Heaven?

La nueva serie de FX llegó a la pantalla durante el mes de abril, sin embargo, en Latinoamérica la ficción acaba de llegar a la plataforma de Starplus.

Revisa el tráiler a continuación.