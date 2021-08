La nueva teleserie de Mega #PobreNovio, protagonizada por Etienne Bobenrieth y Monserrat Ballarin, ha convocado de manera masiva al público y de paso cosecha positivos comentarios. Sin embargo, pocos saben que se trata de una ficción que está inspirada en un evento de la vida real que ocurrió en Chile.

En la historia de #PobreNovio, Santiago García (Bobenrieth) es un novio a quien lo dejan plantado en el altar justo en el día de su matrimonio: su joven prometida (Francisca Walker) decide irse con un octogenario pretendiente (Héctor Noguera).

Tras viralizarse el bochornoso episodio, un empresario de la publicidad (Diego Muñoz) se da cuenta del potencial que tiene el cornudo Santiago, por lo que como si fuese un concurso le propone rifarlo entre las mujeres que estén dispuestas a comprar un número y a casarse con él.

Así comienza una trama de idas y venidas que está basada en un caso real ocurrido en 1940, cuando Santiago Cruz Aguilera de 26 años, nombre real del novio, llegó hasta las oficinas de la Revista Ercilla para decir que quería rifarse.

A pesar de sonar casi como una locura, el director de la revista aceptó y tras una sesión de fotos se invitó a las mujeres de entre 15 a 45 años a inscribirse para convertirse en la posible elegida del premio mayor.

"Mientras más cupones mande, más posibilidades tendrá de casarse", decía el famoso anuncio al más puro estilo de un concurso de radio o televisión.

6 mil mujeres participaron del sorteo, repletando el Teatro Caupolicán, siendo seleccionada Alicia Morales, una mujer de la ciudad de Coquimbo, que no se encontraba presente en ese momento.

Sin embargo, tras enterarse que era la ganadora viajó a Santiago para conocer a su novio, por lo que fueron a comer a un romántico restaurante donde fueron observados en todo momento por fotógrafos de la revista Ercilla que querían registrar minuto a minuto este esperando encuentro.

La romántica historia, si es que se le puede llamar así, no tuvo final feliz. Al día siguiente, Santiago Cruz habló con el director y le aseguró que "no me gusta, no es fea, es simpática, no es gorda, pero tiene un sonsonete al hablar que no le aguanto", momento tras el cual el Pobre Novio desapareció de la faz de la tierra y nunca más se supo de él.

En tanto, la ganadora volvió a su ciudad natal derrotada e incluso demandó a la revista, pugna judicial que perdió.

#PobreNovio, que también tiene en su elenco a Francisca Walker, Héctor Noguera y Carolina Arregui, entre otros, se está emitiendo de lunes a viernes en la franja de las 20:00 horas.