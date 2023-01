El actor favorito de la serie The Last of Us será anfitrión del estelar nocturno.

Tras el gran éxito que ha conseguido la adaptación cinematográfica del video juego The Last of Us, su protagonista Pedro Pascal ha logrado un nuevo hito en su carrera, pues será host en el famoso show nocturno Saturday Night Live. Revisa los detalles de esta noticia en el siguiente título.

Pedro Pascal será conductor de Saturday Night Live

Tal como lo decíamos anteriormente, el actor chileno será el primer anfitrión del reconocido programa estadounidense. Y esa no es toda la sorpresa, pues, Pedro tendrá a unos destacados invitados, se trata de la aclamada banda Coldplay.

Una noticia divertida e interesante. El actor chileno ha consagrado su trayectoria artística en importantes producciones como Game Of Thrones, al personaje principal en The Mandalorian, la serie de Star Wars, Narcos, The Equalizer 2, Wonder Woman 1984 y The Unbearable Weight of Massive Talent, entre otras.

¿Cuándo se estrenará el episodio de Saturday Night Live con Pedro Pascal?

El capítulo del famoso programa nocturno se estrenará el día 4 de febrero 2023

Por ese mismo lado, el capítulo de este próximo sábado 4 de febrero marcará la séptima vez que la banda británica Coldplay actúa como invitado musical de Saturday Night Live. El grupo musical dirigido por Chris Martin, la agrupación saltó a la fama por primera vez en 2000 con su álbum Parachutes, que incluía el sencillo "Yellow".

¿Cuál es la sinopsis de The Last of us? La nueva serie del momento de Pedro Pascal

La adaptación del juego ha causado gran sensación, por tanto, te contamos cuál es la sinopsis oficial de la serie.

La historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Si quieres ver la producción del momento, puedes hacerlo por HBO Max.