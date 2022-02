Este jueves se estrenó el sexto episodio de Peacemaker, serie del mundo de The Suicide Squad y traída al streaming por James Gunn. Y el desenlace de la producción está cada vez más cerca.

Y es que para los fanáticos de la serie, la que cada semana se ha ganado el corazón de varios que se han visto sorprendidos por la producción del directo de Guardianes de la Galaxia; los misterios de a poco se van conociendo y solo faltan dos capítulos para el final.

¿Qué pasó en el último episodio de Peacemaker?

¡Atención! A continuación hay spoilers de la serie Peacemaker y el sexto capítulo de la serie, no sigas leyendo si no has visto aún el episodio.

El sexto capítulo inicia con el gran descubrimiento del quinto episodio por parte de Adebayo (Danielle Brooks), donde se entera que Murn (Chukwudi Iwuji) es en realidad una Mariposa tal como los villanos que intentan atrapar. Para sorpresa de la hija de Amanda Waller, Harcourt (Jennifer Holland) y Economos (Steve Agee) ya sabían de esto, ya que Murn es en realidad alguien bueno que intenta acabar con su especie extraterrestre que se ha vuelto maligna y asesina.

Sin contarle nada a Peacemaker (John Cena) y Vigilante (Freddie Stroma), ambos antihéroes deben escapar de la policía que busca a Chris tras ser delatado por su padre. Pero todo empeora cuando mientras escapaban, a Vigilante se le cae Goff, la mariposa que atraparon hace unos episodios y que en palabras de Morn, es la líder y gran villana de estos extraterrestres.

La mariposa se mete en el cuerpo de la detective Song, quien luego con la ayuda de cientos de mariposas, invade la estación de policía y crea un ejército. Y mientras esto empeora, también nos enteramos que el papá de Peacemaker (quien se pone el traje del villano White Dragon) junto con sus compañeros racistas, va a matar a su hijo.

En el final del episodio y antes de que Peacemaker y sus compañeros vayan por una "vaca", quien produce el alimento que mantiene vivas a las mariposas, la policía (todos dominados por mariposas) revela que tienen el diario de vida de Chris, que asesinó gente y que será buscado por todo el país.

Los últimos dos episodios a estrenarse las dos próximas semanas tendrán el desenlace de qué pasará con estas mariposas y el equipo de Peacemaker. Conociendo el trabajo de James Gunn, todo puede pasar en estos capítulos.

¿Dónde ver la serie Peacemaker?

Peacemaker está disponible en HBO Max y estrena un nuevo capítulo cada semana. Con seis episodios disponibles, el próximo jueves subirán el penúltimo capítulo.