La comunicadora hizo la denuncia a través de sus redes sociales, en donde compartió el audio que enviaron a la ex integrante de Maldita Moda.

Una compleja situación denunció la periodista de Me Late Paula Escobar a través de sus redes sociales en donde compartió un audio de una persona que se hace pasar por ella enviándole audios a Daniela Aránguiz.

En el registro que compartió la comunicadora la persona que la suplanta le consulta a ex integrante de Maldita Moda sobre un supuesto quiebre entre ella y el futbolista Jorge Valdivia.

En su cuenta de Instagram, la panelista del programa de tv+ señaló: "El día de hoy me vi envuelta en una lamentable situación, la cual me involucra de manera directa y que tiene relación a la suplantación de mi identidad y de mi rol como periodista".

Luego señala: "Una persona inescrupulosa» que «se hizo pasar por mí, enviando un audio a Daniela Aránguiz a la que supuestamente yo le preguntaba sobre su posible quiebre matrimonial. Además en el audio adjunto en esta publicación que supuestamente yo envié, se nombra a Claudio Valdivia quien es hermano de Jorge Valdivia, esposo de Daniela Aránguiz".

"Claudio me llama pidiéndome las explicaciones del caso, adjuntando el audio que supuestamente yo había enviado a Daniela, el cual yo desconocía. Mi sorpresa fue gigante, ya que es un hecho lamentable el cual además de ser grave, es un delito. Además, que puedo decir , yo no me expreso así ! Menos con un posible entrevistado".

Asimismo, Escobar pidió a todos quienes hayan recibido mensajes así que se lo hagan saber. Revisa la publicación a continuación.