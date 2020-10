Patricia Maldonado sin filtro sobre su salida de Mucho Gusto: “No me hundí con ellos”

Patricia Maldonado siempre se ha caracterizado por no tener filtro al momento de expresar su opinión. Ejemplo de estas circunstancias hay muchas, pues su irreverente personalidad ha causado más de una polémica a nivel nacional, siendo incluso acusada de transfobia por sus dichos contra la actriz Daniela Vega.

Y aunque por ahora esa polémica ya cesó, hoy surge otro escándalo luego de que la animadora arremetiera contra su ex casa televisiva a casi un año de su salida de la pantalla chica.

La opinóloga vuelve a sacar chispas al realizar duros comentarios sobre aquel hecho, el cual se produjo debido a que los programas cambiaron su enfoque por uno más informativo a causa del estallido social y determinaron sacar algunos rostros del aire.

Sus declaraciones se dieron durante una nueva edición de su programa online “Las Indomables”, donde analizó la TV chilena en la actualidad y de paso criticó a Mucho Gusto por el contenido que hoy ofrecen al público.

Catalina Pulido puso el tema sobre la mesa al aseverar tajante que hoy en día la pantalla chica “es mediocridad”.

“De verdad lo encuentro raro, ¿cómo no va a ver más tema en el mundo? (…) Nosotras tuvimos la suerte de vivir los mejores años de la televisión chilena”, planteó la actriz.

Fue ahí cuando la ex conductora puso el grito en el cielo y aseguró que por suerte ya no es parte de aquel panorama.

“Gracias a la vida, y nos fuimos en el momento preciso”, expresó Maldonado, haciendo referencia a su antigua labor en Mucho Gusto.

“Yo soy una bendecida del cielo, me sacaron en el momento preciso, no me hundí con ellos, yo salí en el mejor momento porque salí con una sintonía la raja”, agregó.