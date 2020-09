Luis Jara tras salida de Patricia Maldonado de la televisión: "Es un monstruo televisivo extraordinario"

El cantante Luis Jara comentó el presente y los cambios que han existido en la televisión, de la cual está alejado tras su desvinculación del matinal "Mucho Gusto" en mayo de este año. En conversación con el programa "Hola Chile" de La Red, analizó la salida de su amiga Patricia Maldonado de las pantallas.

“Yo creo que hoy en día es difícil para la Paty estar en televisión por el momento que se vive en Chile. Pero ella tiene un talento, es un monstruo televisivo extraordinario, es una persona muy talentosa, aunque en el escenario televisivo de hoy es complejo para ella”, aseguró.

“Tiene capacidad de improvisar, opinión, carácter, canta, baila, discute, es consecuente, tiene personalidad, te puede gustar, no gustar, pero no tiene medias tintas. Me parece que es honesta, no va por la vida cayendo bien o mal a la gente. Es un personaje atractivo”, añadió.

El autor de "Un golpe de suerte" mostró su admiración por la opinóloga, que actualmente está dedicada a su programa de Youtube "Las Indomables", junto a Catalina Pulido, donde cada semana han sido tendencias por los dichos de Maldonado.

“Yo trabajé con ella ocho años y de la nada te arma un stand up comedy. Creo que para la industria ella es un aporte televisivo”, afirmó.

"Aprendamos a vivir el día a día"



A propósito de los nueve años del trágico accidente del CASA 212 que se dirigía al Archipiélago Juan Fernández y que acabó con la vida de 21 personas, entre una de ellas, la del recordado animador Felipe Camiroaga, el músico recordó a su querido amigo subiendo una foto a sus redes sociales.

En la imagen que publicó en su cuenta de Instagram, Luis Jara recordó los distintos momentos que pasó con el hombre tras el personaje de Luciano Bello.

"Cuando veo esta foto solo puedo recordar los innumerables momentos de alegría, juventud y complicidad que viví junto a este ser tan lleno de luz", expresó.

"Levanto una copa y hago salud por ti Felipe. Pd: Obviamente que me volaste la raja jugando este partido", agregó.