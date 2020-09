"Tenemos el mejor ángel de la guarda": Hermana de Camiroaga comparte íntima foto del animador a 9 años de su muerte

El 2 de septiembre de 2011 es una fecha que muchos no olvidarán, en especial los amigos y familiares de las 21 víctimas del trágico accidente aéreo del CASA 212 que iban rumbo al Archipiélago Juan Fernández. Una de los tripulantes que perdió la vida en la catástrofe, fue el recordado animador Felipe Camiroaga.

Para conmemorar los nueve años de su partida, la hermana del comunicador, Paola Bontempi, compartió una íntima foto en su cuenta personal de Instagram de él junto a su sobrina.

“Os comparto una foto muy especial e íntima”, comenzó diciendo el mensaje junto a la imagen. “Mi hermano Felipe con mi hija mayor el día en que nació”, añadió.

“Feli no quiso perderse este momentazo en nuestras vidas. Viajó desde Chile, me animó, acompañó y ayudó en los últimos días de embarazo. Finalmente allí estaba cogiendo en brazos a su primera sobrina”, relató.

“He de confesar que me sigue dando mucha pena que no la haya visto crecer pero también sé que está en el brillo de su mirada, en mi corazón, en nuestros recuerdos, en cada ave que viene a saludar… Tenemos el mejor ángel de la guarda. Te quiero y extraño cada día hermano”, expresó.

La hermana del animador finalizó el emotivo mensaje con una frase del poeta musulmán persa Yalal ad-Din Muhammad Rumi: “Sólo el Alma sabe lo Infinito que es el Amor”.