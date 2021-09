En el programa Me Late Prime el comunicador se refirió al reportaje de Chilevisión sobre el accidente que constó la vida a 21 personas, entre ellas el animador de TV Felipe Camiroaga.

Este jueves 2 de septiembre se cumplió una década desde la tragedia de Juan Fernández que cobró la vida de 21 personas, entre ellas el animador Felipe Camiroaga y el periodista Roberto Bruce

En el programa Me Late Primer de TV+ se refirieron al accidente del avión Casa 212 al cumplirse la primera década desde el suceso.

El periodista Andrés Caniulef se refirió al reportaje que realizó Chilevisión en donde se habló sobre las negligencias que hubieron en el vuelo.

“Ese avión estaba condenado a caer (...) No había forma, se sumaron muchas negligencias. Por ejemplo, este era un vuelo que sólo debió haber llevado once pasajeros y no 21".

"Se forzó un vuelo que nunca debió despegar”, enfatizó. En la misma línea, el conductor del espacio Daniel Fuenzalida mencionó lo que la familia de la teniente Carolina Fernández indicó sobre los otros ocupantes: "Ella mencionaba que la gente de la televisión como que venía atrasada al vuelo. Como que hacían lo que querían de alguna manera”".

“Fue una suma de errores. Uno de ellos tiene que ver precisamente con eso, con que ellos debían despegar en la mañana, porque los vientos estaba determinado que iban a ser más fuertes en la tarde. llegaron sin combustible, sin posibilidad de retorno alguno y eso hizo el pilotaje fuera mucho más tenso, mucho más nervioso”, expresó Caniulef.

“Ese vuelo se pudo haber detenido en ese minuto por la hora, por los vientos, por la situación de la nave, por el sobrepeso que llevaba”, enfatizó el comunicador.