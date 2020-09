María Gracia Omegna crítica con todo a Paty Maldonado tras dichos contra Daniela Vega: "Habla de una pobreza humana"

Hace algunos meses, Patricia Maldonado hizo noticia tras referirse en duros términos en contra de la actriz Daniela Vega en su programa online "Las Indomables", que tiene junto a Catalina Pulido.

En la ocasión, la ex opinóloga indicó que "la señorita Vega, aunque tenga documentación de mujer, es hombre. Lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico. (Daniela Vega) nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca va le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste”.

Pero eso no quedó ahí, porque días después la ex rostro de Mega reafirmó su pensamiento. “Yo no he dicho nada que no sea realmente justificado y totalmente verídico. Aquí nadie ha atacado a personas, yo dije la verdad y la sigo manteniendo, voy a seguir manteniéndolo, así me lleven presa”, afirmó.

Luego de meses de esta polémica que generó diversos comentarios en contra de Maldonado, la actriz María Gracia Omegna, compañera de Daniela Vega en la serie de Amazon Prime "La Jauría", se refirió a los dichos de la ex panelista de "Mucho Gusto".

En conversación con el podcast “Reyes del Drama”, que se transmite por YouTube y Spotify, la interprete sostuvo que “las demandas por una educación de calidad se vuelven cada vez más necesarias todavía, porque hay un nivel de ignorancia e intolerancia muy profundo y arraigado”.

“No merece ni siquiera que gaste mi tiempo, como que siento que es una técnica también para tener publicidad. Me parece que no tiene sentido, una falta de respeto. Habla de una pobreza humana que para qué perder el tiempo”, agregó.