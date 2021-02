Patricia Maldonado arremete contra Verdades Ocultas: "Es la teleserie más chanta que he visto en mi vida"

La ex panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado, se refirió en duros términos a través de su programa que transmite por YouTube, "Las Indomables" a la teleserie de Mega, Verdades Ocultas y su historia.

“Es la teleserie más chanta y más penca que he visto en mi vida. No tiene sentido, es una cosa irracional, es como meterse a un túnel y no saber qué pasa. Un día aparecen con una cara, después aparecen con otra, después aparecen 25 años después, las muertas aparecen vivas. No ya, chao”. expresó la ex rostro de Mega.

Junto a Catalina Pulido, también se refirieron al personaje de Carlos Díaz, Leonardo, quien regreso luego de haber sido declarado muerto, tras los múltiples disparos que le proporcionó Tomás (Matías Oviedo) y que lo dejó con una gran cicatriz en su rostro.

"Fantástica la crema que usa el caballero porque la cicatriz se le fue, le pegaron un balazo en la cabeza y anda como tuna". Dijo la actriz.

A lo que Maldonado agregó: “Una cicatriz mal hecha, con todo el respeto que me merecen las maquilladoras especiales, una cicatriz que no se la creía nadie, yo creo que se la hizo un aficionado la cicatriz en a la cara. Todas teleserie con la cicatriz y de repente lo veo y ya no la tenía, como si se hubiese echado una crema para las arrugas, estuve a punto de llamar al canal para que me la recomendaran”. Señaló.

Leonardo en su regreso

Leonardo en el capítulo más reciente de la teleserie.

Igualmente se refirieron a Rocío, personaje de Camila Hirane y como debe ser para ella interpretar el rol durante tanto tiempo. “Esa niña te juro que tiene que estar con siquiatra, porque desde que empezó la teleserie hace 20 años nunca la he visto sonreír. toda la llorando y con problemas, yo no se como a esa mujer no le da un infarto, nunca la he visto sonreír, que triste el papel que el tocó”. indicó Maldonado.