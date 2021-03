Patricia Maldonado arremete contra Meghan Markle: "La encuentro una arribista de mie**"

En una nueva edición de su programa online "Las Indomables" Patricia Maldonado se fue contra la ex duquesa de Sussex y actriz de Suits, Meghan Markle, tras su entrevista con Oprah Winfrey.

"Mansa caga que dejó la Meghan oye" comenzó diciendo la ex rostro de Mega. "Se tiro con todo, sabis que es lo único que me provoca molestia, me da lo mismo en realidad... es que el cabro, Harry, era el regalón de la veterana, el nieto predilecto. Los ojos por él y encontré que él no fue tan noble con la abuela". indicó Maldonado.

Luego arremetió contra la ex actriz de SUITS. "La encuentro una arribista de mierda, una trepadora de esas terribles, agárrate porque no se agarra a cualquier pendejo, puso muy bien el ojo ahí"

"Yo insisto en que las peleas familiares deben ser con la puerta cerrada, siempre, siempre, llamase la corona, llamase la familia Gonzales, la familia Pérez, no importa, Las peleas familiares deben ser a puertas cerradas" señaló la ex figura de TV.

"Pero que aparezca el nieto abalando a su mujercita, y él tirando el poto pa' las moras, que quieres que te diga, me da un descozor". concluyó.

Recordemos que Markle y su esposo estuvieron dieron una entrevista con Oprah Winfrey hace algunos días donde revelaron los duros momentos que pasaron siendo parte de la corona británica, el acoso de la prensa y la discriminación racial que sufrió Meghan por ser una mujer de color.