"Quizás a ti no te come nadie...": Fans festinan con respuesta de Pancho Saavedra a malintencionado comentario contra su nuevo programa

Los fanáticos de Pancho Saavedra celebraron la respuesta que tuvo el animador de Lugares que Hablan para un malintencionado comentario dirigido contra su nuevo programa en Canal 13, donde compartirá a nivel internacional con su amigo y compañero Jorge Zabaleta.

Es sabido que Socios de la Parrilla no es el único espacio en que Canal 13 puso su fe para tener presente a estas dos exitosas figuras; la dupla ahora tendrá un spin off del programa de conversación llamado Socios del Mundo, que los tendrá viajando por distintos lugares del planeta.

Justamente esto estaba promocionando el canal en su cuenta verificada de Facebook, cuando una mujer que se identifica como Belleh Stefania se refirió a que la relación entre Saavedra y Zabaleta va más allá de la amistad.

"Seguro se lo come", indicó la usuaria en la sección de comentarios de la publicación.

Pancho Saavedra: ¿Qué respondió el animador de Socios de la Parrilla?

Nada hacía presagiar que llegaría el mismísimo Pancho Saavedra, desde su propia cuenta verificada en la red social de Mark Zuckerberg, para hacer frente a la mujer, con una contundente y lapidaria respuesta.

"Y cuál sería el problema? Quizás a ti no te come nadie por eso estás tan preocupada", le indicó el popular rostro televisivo, mientras que posteriormente se volcó a saludar y dedicar amables palabras a otros que recibieron positivamente la noticia del nuevo programa.

Aparentemente, la publicación de Saavedra posteriormente fue eliminada de la sección de comentarios del post. Pero los administradores de la página de Facebook no contaban con que algunos de los usuarios fueran más rápidos y alcanzaran a hacer capturas de la interacción entre Pancho Saavedra y la mujer.

El festín que se dieron los seguidores del periodista fue absoluto y cuestionaron a los CM por eliminar tamaña tapadura de boca.

Oriet Vergara indicó: "excelente respuesta me encantó saludos Francisco Saavedra Guerra me gusta mucho su programa que sigan así no cambien".

"Pero por q lo borraron. Seco Pancho Saavedra", resaltó Kriss VaBe por su lado.