Este domingo 29 de septiembre, en el bloque prime de Canal 13, se estrenará la nueva temporada de “Socios por el mundo”, protagonizada por la querida dupla de amigos Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, quienes regresan con sus emocionantes viajes y renovadas aventuras por lugares únicos del planeta.

En el espacio, Saavedra y Zabaleta visitarán Etiopía, en África, donde se reunirán con Toni Espadas y enfrentarán la difícil situación del atentado que resultó en el fallecimiento del fotógrafo y guía turístico español.

Con el tiempo, los amigos se reencontrarán con la esposa de Toni y, junto a ella, viajarán nuevamente al continente africano para completar el viaje que había quedado inconcluso.

La amistad de Pancho y Jorge

Al respecto, Saavedra señaló que los terribles hechos fortaleció su amistad con el actor nacional. “Con Jorge hemos vivido situaciones que jamás pensamos que íbamos a vivir, pero ha sido un camino que nos hizo crecer y reflexionar sobre qué es la vida. Con fuertes sentimientos y emociones, en este viaje perdimos un gran amigo de una manera terrible e inesperada”.

Agregando que el asesinato de Tony lo hizo ver la vida de otra manera. “Hoy en día no le doy la misma importancia a algunas cosas, siento que mis prioridades han cambiado. Honestamente, para mí lo más importante en mi vida es la familia: mis hijos y mi esposo, y la felicidad no es el día entero, sino que son pequeños momentos, y esos pequeños momentos son los que estaré buscando”.

Sobre lo ocurrido en Etiopia, agregó la importancia de su compañero en los hechos. “A mí Jorge me salvó la vida, y me emociona el decir esto. Cuando el ‘guatón’ agarró el volante, impidió que nosotros nos muriéramos, o que chocáramos, o que cayéramos. No sé qué nos podría haber pasado. En ese momento yo me paralicé, pero él tuvo la sangre fría de tomar ese manubrio y actuar”.

“Estamos vivos porque Jorge tuvo la destreza y estuvo con todos los sentidos puestos para lograr maniobrar ese auto y salvarnos. Si a él le hubiese pasado algo, me muero. Y yo creo que si a mí me hubiese pasado algo, él también se muere”.

Añadiendo cómo el fallecido fotógrafo influencio en sus vidas. “Nosotros nunca en la vida nos vamos a olvidar de Toni. Nos duele el alma que haya fallecido. Él tenía una filosofía de vida que también era muy rica. El compartir con él nos enseñó mucho”.