Vanessa Daroch entrega impactante revelación sobre la relación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Una llamativa situación se vivió en el live de Pamela Díaz en donde se encontraba invitada la tarotista y vidente Vanessa Daroch quien entregó información acerca de la relación sentimental de "La Fiera" y el conductor de Yo Soy, Jean Philippe Cretton.

La tarotista realizó un rito para ver como está su relación de pareja. “Esto sirve para saber si la persona que está contigo. Ya sea casado, pareja, conviviendo, o alguien que te gusta. Si es para ti o no o si te están engañando o no, con la mente, con el pensamiento o realmente engañando”, le indicó Daroch.

Para ello debían encender tres palos de fósforo, dos representaban a la pareja el otro sirve para ver si es que hay un tercer involucrado. Lo que finalmente ocurrió, ya que el tercer palito se encendió.

“Noooo, Pame”, le expresó Daroch. “¡Qué!, maldito bastardo. Me está cagan**”, señaló la panelista del Me Late.

“Eso significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él, alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo ir (… ) no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo (...) Distinto es si hubiera quedado para el otro lado, porque es él quien quiere ir hacia el otro lado”, Le explicó Vanessa.