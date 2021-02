Cristián de la Fuente reacciona ante crítica de Pamela Díaz sobre Angélica Castro

Cristian de la Fuente sacó su artillería para responderle el fuego con que Pamela Díaz atacó a la figura de su esposa Angélica Castro, quien por estos días se encuentra en pantalla en el programa de Canal 13 "Aquí Somos Todos", reemplazando a la conductora oficial, la periodista Ángeles Araya.

De la Fuente aprovechó que por estos días está en el programa de Instagram "Velvet al Desayuno" para devolver los cuestionamientos de La Fiera, quien en Me Late Prime sostuvo sobre Castro que "se me hace extraño verla sentada en un programa social".

La pareja de Jean Philippe Cretton también apuntó que en Canal 13 "como que quieren hacer todos los personaje un poquito ABC1. En general quieren tener panelistas como un poquito ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1".

Entonces, ahora De la Fuente le devolvió: "yo no conozco en este país a una mujer más social que la Angélica. Que dedica todo su tiempo y no el tiempo libre, porque su tiempo libre lo da cualquiera. No, ella da su tiempo, el que podría darme a mí o a nuestra hija, ella dedica su tiempo para trabajar con fundaciones y personas que de verdad lo necesitan".

"No hay nadie más social que mi señora y si pueden que me lo muestren", añadió Cristian sin poder contener la molestia por los dichos emitidos en el programa de TV+.