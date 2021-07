Palmenia Pizarro revela que intentó quitarse la vida tras desaire del medio artístico y apunta a Don Francisco como uno de los responsables

TVN emitió este jueves un nuevo capítulo de Sin Parche, programa que conduce Santiago Pavlovic en donde estuvo presente la conocida cantante nacional, Palmenia Pizarro.

En el espacio la intérprete de “Cariño Malo” recordó distintos aspectos de su carrera y su vida personal, refiriéndose específicamente a cuando fue considerada “yeta” por sus colegas, lo que generó críticos momentos en la artista.

Según cuenta en el espacio, todo sucedió luego de un accidente en bus que movilizaba a distintos artistas, siendo ella categorizada como la responsable a pesar de no viajar en el vehículo.

Sobre eso señala: "Yo me gané el cariño del público y eso no lo soportaba nadie, porque yo no soy diva, no soy artista que se cree la muerte para nada, yo soy una mujer común y corriente que canta, que le gusta cantar”.

Los comentarios sobre la supuesta mala suerte que traía la artista fueron aumentando con los años, especialmente luego de que al presentarse en la “Tortuga de Talcahuano” uno de los espectadores sufriera una accidente al caer desde las gradas.

“Todos los artistas se alejaron de mí, dejaron de hablarme, dejaron de acercarse, de caminar por la misma calle en la que iba yo. Fue un momento muy difícil en donde estuve internada en una clínica”, reveló.

La artista también se refirió a la responsabilidad que tuvo Mario Kreutzberger, Don Francisco, en lo ocurrido.

“Él es muy supersticioso, hacía gestos y como era Don Francisco, un hombre que estaba haciendo cosas importantes en Chile, todo el mundo quería estar con él y para eso había que dejar de lado a Palmenia. Me hicieron el vacío”.

Asimismo, la cantante explicó que el animador salía del escenario cuando algún participante de Sábado Gigante cantaba alguna de las canciones de ella.

“Fue el que más me lastimó, lo hizo siempre (…) no me pidió disculpas y no se ha acercado a invitarme a la Teletón, pero ya no quiero que lo haga, ya pasó”, reveló.

“Que Dios lo perdone no más´, y que cuando parta de este mundo que vaya donde tiene que ir. Él no cree en Dios, entonces va a ir a cualquier parte del planeta, pero no va a ir al reino de Dios, porque también le hizo daño a otras personas, no sólo a mí `` .

La exitosa intérprete reveló que todo lo sucedido la afectó mucho, por lo que intentó quitarse la vida.

“Me quise morir con todo lo que me habían hecho. Cada vez que lo recuerdo me hace daño”, expresó.