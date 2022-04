Queda menos de una semana para el estreno de la segunda parte de la última temporada de Ozark en Netflix y las ansias de los fanáticos por conocer el final de la historia que comenzó en 2017 son muchas.

Es que la primera parte dejó las preguntas que respuestas respecto a qué sucederá con la familia Byrde, Ruth, Javier Elizondo y el cártel de Navarro. Uno de los personajes que llama la atención es Claire Shaw, una directora ejecutiva farmacéutica que se ve atraída por la órbita de Marty y Wendy Byrde.

En la ficción quieren unir fuerzas para lanzar una fundación benéfica legítima, y le están ofreciendo a Shaw acceso a sus contactos en el mundo del cártel para que tenga un vínculo con suministros más baratos, aunque ilegales, para las drogas que fabrica.

¿Qué ocurrirá con Claire en los últimos capítulos de Ozark?

En conversación con Variety, la actriz Katrina Lenk, manifestó que Claire está bajo mucha presión. "La idea para ella es que vino del lado filantrópico de la empresa, por lo que solo lo está abordando con un punto de vista socialmente responsable y está un poco por encima de su cabeza. Para Claire, se trata de "¿cómo puedo superar una crisis en particular?" - y solo espero que no empeore" mencionó Lenk.

Al ser consultada por su conexión con el cártel, la actriz expresó que "Definitivamente hay un momento en el que se da cuenta de que ella está en el negocio con el cartel, pero no puede echarse atrás ahora porque las vidas estarán en peligro. Y ella tiene su propia complicidad en una especie de cultura corporativa de las drogas que se aprueba aquí en los Estados Unidos, así que entiende que hay algo de hipocresía si trata de tirar piedras.

"En la primera parte, ella realmente está tratando de encontrar su equilibrio y en la segunda parte lo hace, pero tal vez no sea el equilibrio que pensó que tendría que mantener. Todos en "Ozark" son jugadores de ajedrez. Claire no estaba segura de si iba a jugar al ajedrez, y no creo que sepa todos los movimientos. Ella está aprendiendo el juego mientras lo juega", concluyó.