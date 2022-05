Ozark nos cuenta la historia de la familia Byrde: Marty (Jason Bateman), Wendy (Laura Linney) y sus hijos, Jonah y Charlotte, en su conflicto con un cártel mexicano que los obliga a mudarse de su casa, en Chicago, a Ozarks en Missouri para lavar dinero. Se trata de un thriller oscuro que se ha vuelto aún más oscuro en las últimas temporadas. Pero también se convirtió en una serie más brillante, gracias al talento de Bateman, Linney y Julia Garner como Ruth Langmore.

En la segunda parte de la cuarta temporada de “Ozark”, Marty y Wendy siguen intentando escapar de las garras del cártel, pero sus frágiles lazos de sangre podrían acabar siendo su verdadera perdición.

¡ SPOILER FINAL DE OZARK 4!

El final de Ozark no puede ser más contundente: todo lo que han hecho Wendy y Marty lo han hecho por la familia y seguirán haciendo todo lo que haga falta, así es la voluntad humana... cuando tienes una familia a la que quieres. Poco más hay que explicar sobre el final de Ozark; sí, resulta que Charlotte (Sofia Hublitz) y Jonah (Skylar Gartner) aceptan después de todo a sus padres y, es más, ellos no son, ni nunca han sido, tan diferentes de sus progenitores; sí, Marty quiere de verdad a Wendy; y, sí, ¡sorpresa!, Wendy quiere a Marty y a su familia. El resto es claro. Ese fundido en negro no te hace dudar de lo que ha ocurrido, no te hace preguntarte si al final Jonah ha disparado o no a Mel Sattem (Adam Rothenberg): sí, le ha disparado y le ha matado.

De la misma manera te queda claro que Camila Elizondro (Verónica Falcon), efectivamente, ha matado a quien quería matar: hemos visto el cadáver de Ruth (Julia Garner), que está muerta. Camilia venga la muerte de su hijo, de la misma manera que Ruth vengó la muerte de Wyatt. Así es la ley de la calle. Y Ruth, como todo lo que ha tocado la familia Byrde, ha tenido un destino trágico. Fíjate muy bien en las dos muertes del episodio final. Todo lo que está fuera de la familia es imposible que se salve. Pero es que los únicos dos personajes que cambian son los que mueren.

¿Qué video hicieron para despedirse los actores de la serie?

Aquí en RedGol te lo mostramos: