No queda nada para el regreso de la última temporada de Ozark, la cual culminará la compleja historia de la familia Byrde. El recién estrenado tráiler reveló además que la matriarca de la familia podría cobrar venganza por lo sucedido en el final de la primera parte de la cuarta temporada.

El primer avance sobre los últimos siete episodios del drama de Netflix entregó detalles de cómo será la etapa final de la serie protagonizada por Jason Baterman y Laura Linney.

"Estoy harto de tener sangre en mis manos, Wendy. ¿No te molesta?" le pregunta Marty (Bateman), luciendo muy afectado, a lo que Wendy (Linney) le responde: "estás tan desesperado por ser el chico bueno. ¿Por qué eliges a todos los demás en lugar de a tu propia familia? No te eches atrás cuando casi hayamos terminado. No me hagas eso".

Los fans de la ficción, además del tráiler, recibieron otra buena noticia, Netflix anunció que estrenarán un capítulo especial de la serie, titulado "A Farewell to Ozark", que durará 30 minutos y que según el comunicado "explora la génesis de la serie, los personajes ricos que amamos y amamos odiar, las actuaciones apasionantes que nos cautivaron, los creativos que hicieron magia detrás de la cámara y una gran cantidad de recuerdos de los últimos cinco años". El capítulo se estrenará el 29 de diciembre.





¿A quién le dispara Ruth en el tráiler de los últimos capítulos?

En la primera parte del programa Ruth (Julia Garner) se enteró del asesinato de su querido primo Wyatt (Charlie Tahan) y prometió vengarse de todos los responsables. Especialmente de Javi (Alfonso Herrera). En el tráiler se ve al personaje disparandole. Sin embargo, no se sabe si el villano sobrevivió al ataque.