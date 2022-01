Los premios Óscar edición número 94, presentada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), honrará las mejores películas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. para llevarse a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California.

En la lista de los favoritos a mejor actor en el mundo de Hollywood, se encuentran los siguientes actores.

1.Will Smith en “King Richard” de Warner Bros.

2.Benedict Cumberbatch en “The Power of the Dog” de Netflix

3. Andrew Garfield “Tick, Tick… Boom! de Netflix

4. Denzel Washington “The Tragedy of Macbeth” de Apple Original Films/A24

5. Peter Dinklage “ Cycrano" MGM/ United Artists Releasing

Durante el último año se han destacado la participación de estos artistas, por sus increíbles interpretaciones en sus personajes protagónicos.

Entre la posición número uno se encuentra Will Smith en “King Richard”, quien le da vida al padre de las hermanas Williams, siendo una cinta verídica y emocional frente a un padre que entrena a sus hijas de manera inusual con el objetivo de convertirlas en leyendas. Este film está disponible a partir de hoy 07 de enero por todas la plataforma de HBO-MAX.

En la siguiente lista se encuentran otros de los posibles candidatos al premio Óscars:

6. Clifton Collins, Jr. “Jockey” Sony Pictures Classics

7. Leonardo DiCaprio “Don´t Loop Up” Netflix

8. Hidetoshi Nishijima “Drive My Car” Sideshow/Janus Films

9. Cooper Hoffman “Licorice Pizza” MGM/ United Artists Releasing

10. Simon Rex “Red Rocket” A24

¿Cuándo conoceremos al ganador del Óscar?

La versión número 94 se realizará el 27 de marzo del año 2022. Esta será la primera vez desde 2018 que la ceremonia se llevará a cabo en marzo para evitar conflictos con los Juegos Olímpicos de Invierno.