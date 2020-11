"No me puede afectar menos": Cecilia Gutiérrez dispara contra Mariela Sotomayor

Luego del revuelo que causó el despido de Cecilia Gutiérrez del panel de "Me Late" la semana pasada, ahora la periodista tuvo una lapidaria apreciación sobre el desempeño de Mariela Sotomayor como la figura femenina que la reemplazó en el programa de TV+.

Todo partió con el usuario en Twitter @cristianHHv2, quien se cuestionó: "qué hace Mariela Sotomayor en Me Late?? Cuando la semana padada andaba criticando a la farándula si ataca a sus amigos".

Tal interrogante fue sustentada con el pantallazo de un comentario que Sotomayor hizo reaccionando a la publicación de Iván Núñez en Instagram, donde el rostro de TVN aseguró que pagaba la pensión alimenticia y negaba una infidelidad, para desmentir al "Primer Plano del Pueblo".

En su reacción, Sotomayor se dirigía a Núñez indicando que "esta aclaración suya obedece a un mal llamado periodismo sin rol investigativo, un afán de lograr llamar la atención en base a falsedades".

"Un recurso facilista que termina de enlodar el verdadero periodismo de farándula, que no por comentar detalles de la vida privada de los famosos puede ser falso y poco profesional, lamentablemente la mediocridad hace que se den este tipo de situaciones", añadió

El comentario de Mariela Sotomayor en el Instagram de Iván Núñez y que detonó la interrogante del tuitero y una respuesta de parte de Cecilia Gutiérrez.

Aprovechando que estaba "arrobada" en el tuit inquisitivo, Cecilia Gutiérrez irrumpió en escena para entregar su propia percepción sobre lo que está haciendo Sotomayor en pantalla, en lo que antes era su puesto. Y su respuesta fue con toda la acidez posible...

"Solo puedo decir dos dias en el programa, dos noticias que le desmienten y con lectura de rectificatoria incluida.... o sea... su opinión no me puede afectar menos", lanzó tajante Gutiérrez y al parecer hirió sensibilidades.

Acto seguido, apareció nada menos que Mariela Sotomayor en el ruedo, sin ser etiquetada ni nada. La periodista entonces procedió con un fuego a discreción en contra de Gutiérrez.

"Ceci linda supéralo! que te vaya la raja, debes agradecer este año de reconocimiento y pantalla y no pelear porque eso hace pésimo", postuló Mariela.

Y, por otro lado, aseguró que "yo en @MeLateTV... No reemplazo a nadie.. Menos a ti, en cada sitio donde he estado me gano mi lugar con trabajo".