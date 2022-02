El lunes pasado Mariela Sotomayor confirmó su despido de Zona de Estrellas, con un abrupto anuncio que le llegó de los responsables del canal Zona Latina cuando llegó a grabar ese día. Ahora, se refirió con mayor libertad a lo que ocurrió.

La periodista aprovechó el espacio que tiene en radio Agricultura y procedió a describir lo ocurrido con toda confianza.

"Fue algo que nunca esperé, desde que me sumé al equipo pude ver en términos de rating el aporte de mi trabajo, hecho que me hicieron ver los directivos del programa", resaltando la ex Primer Plano.

Además, "creo que logramos crear una dinámica entretenida, fresca y real y que la gente logró conectarse con esa energía".

Mariela Sotomayor: ¿Por qué despidieron a la periodista de Zona de Estrellas?

Desde su perspectiva, Mariela proyectó las razones tras su desvinculación, apuntando a que tienen que ver con "un tema puntual, que tuvo que ver con un episodio vivido la semana pasada y en el cual en estos momentos prefiero no ahondar, porque significó para mí una gran decepción".

Esto, probablemente en referencia a los trascendidos que apuntaron a los conflictos que tuvo con el otro panelista del espacio Vasco Moulián, donde se dijeron de todo.

"No poder despedirme al aire y que hagan de un día para otro como que no existí ahí, creo que es lo más feo", resaltó Sotomayor.

Aún así, ella busca no enfocarse en lo negativo de todo este asunto. Por lo que resaltó que "trato de no enfocarme en eso, ya que el momento laboral por el cual estoy pasando es algo de lo que no puedo quejarme y eso es gracias a que hace mucho tiempo me di cuenta de las grandes herramientas que poseo para desenvolverme en otros ámbitos de las comunicaciones".