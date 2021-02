"No me canso de quererte": Cristián Sánchez se luce con romántico mensaje a Diana Bolocco en Instagram

Día del Amor y las parejas sacan todo su romanticismo. En ese sentido, Cristián Sánchez se quiso lucir en Instagram y le escribió un romántico mensaje a Diana Bolocco por el 14 de febrero.

El animador publicó una foto de los dos mirándose fijamente, acompañado del texto: “No me canso de mirarte… de ADmirarte. No me canso de quererte; no me canso de darte besos; no me canso de cuidarte; no me canso de seguir tus pasos y así caminar juntos; no me canso de abrazarte, de tocar tu piel; no me canso de adorarte; no me canso de agradecerte".

Finalmente, el periodista finaliza sus palabras afirmando que: “No me canso porque TÚ eres ese combustible que no se acaba, y así… imposible cansarse”.

El post ha acumulado más de 41 mil likes y más de 850 comentarios, donde sus seguidores alaban la buena relación que tienen.

Revisa la publicación a continuación: