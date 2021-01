"Me hice el difícil": Cristián Sánchez cuenta detalles de los inicios de su relación con Diana Bolocco

Cristián Sánchez quiso dar detalles de cómo comenzó su relación con Diana Bolocco, y conversación con el estreno del programa por Instagram "El anti late", conducido por él y Pamela Díaz, confesó que fue la conductora de "Mucho Gusto" la que dio los primesos pasos en el romance.

"Cuando dormimos juntos por primera vez dije 'aquí me quedo, esta es la mujer de mi vida'", aseguró Sánchez, quien además señaló que "me hice el difícil". Asimismo reveló que fue ella quien dio el primer beso.

"No se lo di yo de quedado nomás", dijo en conversación con la Fiera, quien insistió en pedir detalles del momento.

"Fue en la calle. Después de una comida íbamos a una discoteca, paramos el auto, bailamos en la calle y nos dimos un beso", contó Sánchez.

Tras esto, la Fiera no quiso quedarse atrás y también reveló detalles de los primeros besos con Jean Philippe Cretton. "A mí me pasó con Jeanphi. Íbamos en el auto y me trató de dar un beso, pero le dije que stop, que el día que quisiera un beso yo se lo iba a dar", indicó Díaz.

Fue en ese momento cuando Cristián Sánchez interrumpió y le consultó a Pamela Díaz cuánto tiempo duró ese "stop" hasta el "esperado momento". Según señaló la Fiera, después de tres meses saliendo recién le dio su primer beso a Cretton.