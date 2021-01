Pamela Díaz confiesa ser celosa en su relación con Jean Phillipe: "Hay dos actrices que me molestan"

La panelista del Me Late fue invitada al programa E! Pop Talks donde se refirió a su relación con el animador de CHV Jean Phillipe Cretton.

Recordemos que E! entertainment puso a la pareja del momento en un listado de las 15 parejas más interesantes de Latinoamérica. Sobre esto el entrevistador del espacio le preguntó a la Fiera si eran celosos en su relación.

“Yo sí, pero no loca. Un poquito”, respondió la ex participante de la Granja Vip.

Sobre el tema, el conductor del espacio le consultó si ha encontrado algo comprometedor.

“Viste que ahora está todo bravo con el mundo digital es mucho más fácil ¿Le encontraste algún comentario o algo? Si es de famosa, puedes también decirlo ¿Un poquito picantón, un poquito subido de tono de una charla común de una seguidora o algo?”.

A lo que la animadora contestó que sí Díaz. “De unas famosas. Pero da lo mismo. No voy a decir. Sí, hay como dos actrices que me molestan. Pero no lo voy a decir…No, porque no corresponde porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Ahora, que estamos juntos, ponen ‘ay qué linda pareja’”, confesó Pamela.

A lo que agregó que "ahora qué linda pareja. Yo digo qué bueno que digan qué linda pareja”, expresó la ex rostro de CHV, quien destacó que “nunca le he revisado el teléfono (a Jean Philippe) porque no puedo, no sé su clave. No, no soy de revisar y aparte, el que busca, siempre encuentra. Entonces, no quiero eso”.