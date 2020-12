"¡Fuera de mi Instagram!": Jean Philippe Cretton defiende a Pamela Díaz de hombre que la trató de "chula"

El periodista Jean Philippe Cretton salió en férrea defensa de su actual pareja la figura televisiva Pamela Díaz, después de que un usuario intentara ofenderla a través de Instagram tratándola de "chula".

El incidente se detonó después de que en medio de una transmisión que Cretton estaba haciendo por medio de su cuenta en la red social, un sujeto apareción y comentó: "Búscate otra mujer sin tanto pasado negativo como la chula".

El conductor de "Yo Soy" podría haber dejado pasar el comentario, pero no lo hizo. Lo leyó y enfurecido respondió ante el escape del usuario que se había conectado a su live.

"Esas cosas no se dicen, no se les falta el respeto a las personas y tú hablas del pasado de ella ¿y sabes cuál es mi pasado? ¿Qué sabes tú como yo me he portado antes?", increpó evidentemente molesto Cretton.

A ello sumó otra de sus perspectivas sobre lo que había acontecido: "es un comentario machista, clasista, absolutamente fuera de lugar".

"Fuera de mi Instagram, no te quiero aquí", remató Jean Philippe Cretton, antes de ser alabado por quienes seguían su transmisión, sobre todo por plantarse frente al abusivo y desubicado comentario.