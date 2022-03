El villano que le gustaría ser a Nicolas Cage en The Batman y no sabías

The Batman se convirtió en la segunda película más exitosa desde que comenzó la pandemia del coronavirus y todo parece indicar que se debe a que mostró una historia más oscura que logró enamorar a los fans del personaje de DC.

Si bien, todavía no hay confirmación oficial de una secuela por parte de Warner Bros., tanto el director Matt Reeves como el protagonista Robert Pattinson, han expresado su deseo de hacer una nueva película.

Y todo parece indiar que no son los únicos, ya que recientemente Nicolas Cage, manifestó su intención de participar en la posible secuela, interpretando a un importante personaje de los comics.

¿Qué personaje de The Batman le gustaría interpretar a Nicolas Cage?

El ganador de un premio Oscar expresó que le gustaría unirse en la segunda parte de The Batman como el villano Egghead.

“Tenemos esta nueva película con Robert Pattinson como 'The Batman', que estoy emocionado de ver. Todavía no lo he visto, pero creo que sería fantástico”, expresó Cage. “El villano que interpretó Vincent Price en el programa de los años 60, Egghead, creo que quiero probarlo en Egghead. Creo que puedo hacerlo absolutamente aterrador. Y tengo un concepto para Egghead. Así que hágales saber a Warner Bros. que me apunto a Egghead”.

¿Quién es Egghead?

En los comics, Egghead es el criminal más inteligentes del mundo, que está obsesionado con Batman y Robin. Sus crímenes suelen tener relación con huevos, usando una amplia variedad de armas con su forma como huevos de gas hilarante y huevos gas lacrimógeno.

The Batman se encuentra disponible actualmente en los diferentes cines del país.