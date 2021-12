The Unbearable Weight of Massive Talent | Nicolas Cage estrena tráiler de su película junto a Pedro Pascal

Este martes se estrenó el primer tráiler de 'El peso insoportable del talento masivo', una comedia protagonizada por el destacado actor Nicolas Cage como una versión ficticia de sí mismo.

La producción contará la historia del ganador del Oscar que actualmente se encuentra en la ruina financieramente y además sufre una falta de realización creativa en su trabajo. Por lo que con pocas opciones en su camino, acepta una oferta de $1 millón del súperfan multimillonario mexicano Javi para asistir a su fiesta de cumpleaños.

Sin embargo, se entera por una agente de la CIA que Javi representa un peligro para él y sus seres queridos. Por lo mismo que para salvarlos a todos, debe estar a la altura de su propia leyenda.

Además de Cage, la película contará con la participación del aclamado actor nacional Pedro Pascal (The Mandalorian), Sharon Horgan de Game Night , Tiffany Haddish de The Card Counter, Jacob Scipio de Bad Boys for Life y Neil Patrick Harris.

¿Cuándo se estrena?

La película satírica autobiográfica de Nicolas Cage tiene contemplado su debut para el 22 de abril de 2022.

Sin más preámbulos, revisa el interesante tráiler a continuación: